Суд в Москве отложил заседание по банкротству Тимура Иванова

Арбитражный суд Москвы отложил рассмотрение дела о банкротстве бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова на 2 октября. Господин Иванов находится под стражей по обвинениям в растрате и отмывании денег.

Заседание перенесли из-за отсутствия данных о местонахождении Иванова. Представитель ПАО «Банк ПСБ» сообщил, что готовился к заседанию, основываясь на информации из СМИ о том, что господин Иванов находится в СИЗО «Лефортово».

Суд не признал эти данные официальными, что и стало причиной отсрочки. Председательствующий судья Рамиль Мухамедзанов, как сообщает РАПСИ, назначил новое заседание на 2 октября.

