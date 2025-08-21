В больницах России появится защита от беспилотников

Правительство России уточнило требования к антитеррористической защищенности объектов здравоохранения. Теперь больницы и поликлиники будут оборудовать для защиты от беспилотников.

Правила делят объекты на несколько категорий. Нововведения есть для объектов первой категории, на которых может пострадать более 1 тыс. человек. Их будут оснащать специальными техническими средствами для выявления воздушных, подводных, надводных беспилотных аппаратов. На потенциально опасных участках также установят инженерно-технические средства противодействия.

Для объектов третьей категории, где могут пострадать от 50 до 500 человек, новые требования предусматривают установку непрерывной системы видеонаблюдения потенциально опасных участков. Записи с камер будут храниться не менее месяца.