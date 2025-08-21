ОДКБ проведет масштабные учения с применением беспилотников

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков в четверг, 21 августа, провел брифинг, посвященный деятельности организации и намеченным на сентябрь-октябрь масштабным военным учениям, в которых примут участие страны-члены блока.

Андрей Сердюков

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, в маневрах, которые пройдут на территории Белоруссии, Киргизии и Таджикистана, будут задействованы свыше 5 тыс. человек и порядка 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание в ходе учений, как было заявлено на брифинге, будет уделено применению беспилотной авиации и особенностям создания системы противодействия БПЛА противника. По словам Андрея Сердюкова, беспилотники стали одним «из эффективных средств при ведении боевых действий».

Андрей Сердюков подчеркнул, что все проводимые мероприятия и учения являются «плановыми», и «не направлены против третьих стран». Их целью, по его словам, является «совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности, формирование сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности».

ОДКБ — международная организация в области коллективной безопасности с участием постсоветских государств. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Страны заключили между собой договор о коллективной безопасности. Согласно ему, в случае нападения на любое из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную.

В июне киргизском городе Чолпон-Ата прошло заседание МИДов стран--членов ОДКБ, предваряющее осенний саммит в Бишкеке. Как писал «Ъ», подготовка встречи в верхах прошла на фоне кризиса внутри организации из-за бойкота ее деятельности со стороны Армении.

