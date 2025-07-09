Ставка на аренду однокомнатной квартиры в Ижевске увеличилась на 1,4% за июнь

Средняя ставка на аренду однокомнатной квартиры в Ижевске за последний месяц выросла на 1,4% — до 22,3 тыс. руб. в начале июля. По данным специалистов сервиса «Циан.Аналитика», за год стоимость съема жилья в городе увеличилась на 10,9%. При этом за последние шесть месяцев арендная ставка снизилась 4,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В этом году мы прогнозируем более сдержанные темпы роста ставок (по стране.— “Ъ-Удмуртия”), на 13-15% от базовых уровней. Это связано с общим замедлением экономики и охлаждением рынка труда, где есть признаки завершения гонки зарплат»,— отмечает эксперт сервиса Елена Бобровская.

Помимо столицы Удмуртии рост цен на съем жилья за последний месяц зафиксирован в 25 из 40 анализируемых городов страны с населением от 500 тыс. жителей. Самый значительный прирост за указанный период наблюдается в Барнауле, Сочи и Новокузнецке — более чем на 5% в каждом из этих городов.