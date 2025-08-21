Банк ПСБ первым на рынке применил технологию RAG для ответов на запросы бизнес-клиентов в ИИ-помощнике «Катюша». За счет этого чат-бот в восемь раз ускорил решение вопросов юридических лиц. ИИ-помощник теперь опирается на базу знаний: он находит информацию в релевантных документах банка, анализирует данные и формирует наиболее полный и естественный ответ. База знаний обновляется в режиме реального времени. По словам Дмитрия Шенберга, заместителя директора департамента электронного бизнеса малого и среднего предпринимательства ПСБ, применение технологии RAG — одна из значимых вех в стратегии внедрения генеративного искусственного интеллекта в процессы банка ПСБ.

Места у окон без окон стали причиной коллективных исков к двум американским авиакомпаниям. United Airlines и Delta Air Lines продали сотни тысяч таких билетов. Юридические претензии поданы в федеральные суды Сан-Франциско и Бруклина. Пассажиры возмущены переплатой за места.

«Яндекс» запустил сервис «Аптеки», в нем можно сравнивать цены на лекарства и заказывать их. Сейчас там представлено порядка 70 тыс. лекарств и медицинских товаров. «Аптеки» работают более чем в 200 городах России. Функционал доступен как на сайте, так и в приложении «Яндекс Go». Позже его внедрят и в другие приложения городских сервисов «Яндекса».