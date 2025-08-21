В Азербайджане из-за кибератаки произошел масштабный сбой в работе интернета

Азербайджанские СМИ сообщили о масштабном, хоть и кратковременном сбое интернета. Qafqazinfo передает, что пользователям были недоступны социальные сети, а у некоторых из них полностью пропал доступ в сеть. Сообщалось о проблемах с безналичной оплатой и в работе платежных терминалов. По информации агентства «Азери-Пресс», сбой длился 25-30 минут.

Позже в Министерстве цифрового развития и транспорта республики сообщили, что причиной сбоя была масштабная кибератака. Она была направлена против одного из основных операторов страны Delta Telecom, сообщили в ведомстве. Провайдер уже возобновил работу.

«РИА Новости» сообщило, что жителям Азербайджана во время отсутствия сети разослали СМС, которые предупреждали о сбое. По всей видимости, кибератака не затронула других операторов связи. Один из крупнейших провайдеров Азербайджана Aztelekom сообщал, что не наблюдал проблем в предоставлении услуг.