Сумма иска к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову превысила 1,2 млрд рублей

«Ъ» стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы ответчика на общую сумму свыше 1,2 млрд руб. Помимо денег, машин и земельных участков, у него хотят изъять 30 картин и 10 книг, представляющих культурную ценность.

Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Неправомерно купленные активы нашли во время обысков, прошедших в апреле прошлого года. Как выяснилось, господин Иванов за время службы приобрел 15 объектов недвижимости общей стоимостью 235,15 млн руб. В его кабинетах и квартирах нашли наличными 281 млн руб., $350 тыс. (32,6 млн руб.), €191 тыс. (19 млн руб.) и 100 дирхамов ОАЭ (2,5 тыс. руб.). Еще 2,4 млн руб. находились на его банковских счетах.

Также правоохранители изъяли у него 170 ювелирных изделий и 30 картин. Среди них портреты царей Николая I и Николая II, и императрицы Екатерины II, а также 10 книг, которые сочли представляющими культурную ценность. У экс-замминистра также нашли 26 единиц оружия и 44 штуки часов.

На родственников господина Иванова были оформлены несколько дорогостоящих автомобилей и мотоциклов. Сам он при этом, по данным ГИБДД, владел только автомобилем «ЗИС 110» 1949 года выпуска и мотоциклом Harley-Davidson производства 2019 года.

Сумма активов многократно превышает официальные доходы Тимура Иванова. По данным ФАС и Минобороны, за все годы службы экс-замглавы ведомства получил зарплату в более чем 136,8 млн руб. Свой пост он занимал с мая 2016 по апрель 2024 года.

Никита Черненко