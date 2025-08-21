«Мягкая сила» меняет географию

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как киноиндустрия повышает интерес к культуре республики.

Турция отчиталась о необычных показателях: власти заявили, что число зрителей турецких сериалов по всему миру достигло отметки в 1 млрд. Цифры очень впечатляющие, ведь еще год назад СМИ писали об аудитории вдвое меньше. Сериалы (или на турецком dizi) смотрят в 170 странах мира, сообщил журналистам министр культуры и туризма. Мехмет Нури Эрсой посетил съемочную площадку в Стамбуле, где снимаются самые известные сериалы Турции. Он отметил, что Америка, конечно, играет особенно заметную роль в теле- и киноиндустрии, но Турция — ее ближайший конкурент.

Киноиндустрия, конечно, призвана подстегивать интерес к турецкой культуре. Поклонники «Великолепного века» или «Постучись в мою дверь», вероятно, рано или поздно приобретут билет в Стамбул или как минимум еще лояльнее отнесутся к привычным турецким курортам. К тому же через сериалы Турция транслирует свои культурные ценности. Есть и некоторые ограничения: любовные интриги должны разрешаться согласно традиционным понятиям о морали. Не приветствуются в сериалах избыточная откровенность или сцены жестокости. По сообщениям СМИ, Турция в прошлом году заработала более $500 млн за продажу прав на свои телесериалы. Наибольший интерес к контенту проявляют жители Ближнего Востока и Латинской Америки. Всего за год страна экспортировала около 300 телешоу.

В России тоже явно вырос интерес. Только за первую половину прошлого года россияне потратили более 1 млн часов на просмотр телеканалов, демонстрирующих турецкие сериалы. Масштабы заметны и по тому факту, что мы знаем персонажей вроде Серкана Болата, даже не посмотрев ни одной серии самостоятельно, просто поговорив с друзьями. Стало любопытно, насколько турецкие персонажи стали привычными. Оказалось, что видеопоздравление от сгенерированного нейросетью Серкана Болата активно продается в сети. Россияне также приобретают картонные ростовые фигуры своего «краша», интерьерные картины и даже наволочки.

Яна Лубнина