В Самаре осудили членов ОПГ по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

В Самаре осудили участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Волга» сообщили в Октябрьском районном суде.

По версии следствия, незаконная схема была связана с продажей билетов по «Пушкинской карте». Григорий Мокеев, его сообщники Артем Корабель и Владислав Михеев организовали постановку спектакля «Мнимый больной» по пьесе Мольера с выпускниками и студентами Самарского государственного института культуры. Они получили одобрение Минкульта РФ на участие в программе «Пушкинская карта». После этого организатор группы заключил с билетным оператором договор о реализации билетов стоимостью от двух до четырех тыс. руб.

Как выяснили в прокуратуре, в действительности билеты на спектакль покупали молодые люди, желающие обналичить средства своих «Пушкинских карт». За фиктивное приобретение билета на постановку они получали вознаграждение в размере от 300 руб. до 1 тыс. руб. Указанных молодых людей участники преступного сообщества находили через соцсети и лично знакомились с ними.

В августе–октябре 2022 года на концертных площадках Самары и Тольятти прошли 12 показов спектакля. Их посмотрело малое число зрителей, которое не соответствовало возрастной группе владельцев «Пушкинской карты». Часть публики организаторы пригласили на спектакль бесплатно. За участие в каждом спектакле актерам выплачивалось вознаграждение на сумму пять тыс. руб. В общей сложности в результате преступной схемы было похищено 12 млн руб.

Октябрьский районный суд приговорил трех фигурантов дела к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Как уточнили в суде, виновные на данный момент возместили часть ущерба, нанесенного Минкульту РФ.

Андрей Сазонов