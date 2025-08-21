Полиция согласовала проведение «Красной строки» после устранения нарушений

Международный книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге, как и планировалось, с 22 по 24 августа. Организаторы устранили все замечания, предъявленные полицией накануне мероприятия, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Организаторы вышеназванного мероприятия, несмотря на сжатые сроки до начала работы фестиваля, адекватно отреагировали на замечания представителей МВД и устранили проблемные вопросы. В итоге запланированное событие состоится на радость екатеринбуржцам», — отметил полковник Горелых.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что за три дня до фестиваля полиция потребовала организовать проход на ярмарку. По словам организатора Евгения Горенбурга, команда не была готова к предъявленным требованиям.

Фестиваль пройдет в Историческом сквере. В программе мероприятия: лекции, презентации книг, творческие мастер-классы и музыкальные выступления. Среди хедлайнеров — Дарья Донцова, Анна Матвеева, Евгений Водолазкин и другие.

Полина Бабинцева