Полиция потребовала усилить безопасность на фестивале «Красная срока»

Книжный фестиваль «Красная строка», который должен пройти в Екатеринбурге с 22 по 24 августа, оказался под угрозой срыва за три дня до его начала. Об этом заявил один из организаторов фестиваля Евгений Горенбург в эфире программы «Акцент». По его словам, в свердловском главке МВД потребовали организовать проход на фестиваль, который, по сути, ярмарка. Команда организаторов не была готова к таким требованиям и теперь надеется решить проблему за оставшееся время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В плане безопасности — это самый травоядный фестиваль. Таких требований не было ни к Дню города, ни к Ночи музыки, ни к мотофестивалю "Движение"», — заявил организатор события Евгений Горенбург.

В свердловском главке МВД, заявили, что подобная позиция организаторов настораживает, учитывая большое количество посетителей. Официальный представитель ведомства Валерий Горелых напомнил о трагедии в «Крокус Сити Холле», где, по его словам, вопросы безопасности также не получили должного внимания.

«К чему все это привело – теперь знает весь мир. Именно поэтому необходимо не через СМИ решать такие задачи, а исключительно со специалистами данной сферы, которыми, как известно, являются представители Министерства общественной безопасности нашего региона и МВД. Время устранить недостатки, чтобы спокойно провести запланированное мероприятие у организаторов еще есть»,—прокомментировал Валерий Горелых.

Полина Бабинцева