Секретари Совбезов Армении и России обсудили договоренности Еревана и Баку

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу обсудил по телефону с армянским коллегой Арменом Григоряном последние договоренности Армении и Азербайджана, достигнутые 8 августа в Вашингтоне. Об этом сообщает Armenpress со ссылкой на пресс-службу Совбеза Армении.

«(Армен) Григорян представил собеседнику достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность в том, что в регионе уже установлен мир, что отвечает интересам всех стран региона»,— говорится в сообщении.

Армен Григорян также затронул вопрос о разблокировании региональных транспортных маршрутов и вытекающих из этого экономических возможностях.

8 августа премьер-министр Никол Пашинян, Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. По итогу Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, а также подписали трехстороннюю Вашингтонскую декларацию. В договоре о мире стороны, в частности, отказались от территориальных претензий друг к другу. Декларация же включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. В документе говорится, что Армения будет сотрудничать с США и взаимно определенными третьими сторонами с целью установления рамок для проекта транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) на территории Республики Армения.

Анастасия Домбицкая