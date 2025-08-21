Мишустин отметил вклад главы Татарстана в развитие образования в республике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Глава правительства назвал регион одним из самых развитых в России и отметил вклад господина Минниханова в развитие образования в республике.

Фото: Пресс-служба правительства Москвы Михаил Мишустин (слева) и Рустам Минниханов

Фото: Пресс-служба правительства Москвы

«Вы сами лично уделяете очень большое внимание для модернизации в том числе и высших учебных заведений, и профессионалитета»,— сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС). По его оценкам, в Татарстане очень сильный реальный сектор экономики. Это было бы невозможно без квалифицированных кадров, отметил премьер.

Михаил Мишустин также обратил внимание на развитие инженерных школ в регионе. Кроме того, сейчас строятся общежития для студентов Казанского государственного аграрного университета и филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах. Федеральное финансирование составило около 4 млрд руб.

Рустам Минниханов подчеркнул, что многих проектов в регионе не было бы без ресурсов Фонда развития промышленности. За пять лет 60 предприятий республики получили финансирование на 45,7 млрд руб.