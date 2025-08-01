Объем выданных автокредитов в Петербурге за полгода составил более 31 млрд рублей

По итогам июня текущего года общий объем выданных автокредитов в Петербурге стал самым высоким за последние семь месяцев и в денежной выражении составил 6,07 млрд рублей. В эту сумму вошли кредиты, выданные на новые автомобили и машины с пробегом, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом по отношению к июню 2024 года объем выданных автокредитов в городе на Неве в денежном выражении сократился на 50%, а в количественном — на 44%. В целом за полгода на первичном и вторичном рынках Петербурга выдали 21,49 тыс. автокредитов на сумму 31,4 млрд рублей.

Средний размер автокредита в июне в Петербурге составил 1,51 млн рублей, а средний чек за месяц увеличился 0,7%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам первой половины 2025 года доля автокредитов с взносом более 50% в Петербурге выросла с 23% до 40%. Средняя ставка на новые автомобили в июле этого года составила 8,4%, что на 5,2 п.п. ниже, чем в июле 2024-го.

Андрей Цедрик