Президент Киргизии призвал США и Великобританию «не политизировать экономику»

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал лидеров США и Великобритании Дональда Трампа и Кира Стармера «не политизировать экономические отношения». Его заявление прозвучало после того как обе страны ввели санкции против киргизских криптосетей и банков, которыми якобы пользовалась РФ для обхода санкций.

Садыр Жапаров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они (власти США и Великобритании — Ъ) так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения (Киргизией западных санкций в отношении России – Ъ). И не смогут, потому что таких фактов нет и не было», — заявил президент Киргизии в четверг, 21 августа, в интервью информационному агентству «Кабар».

«Они основываются на неверных сведениях и подозрениях. Поэтому и у меня возникают сомнения. Ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7%, мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, именно из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них. Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику», — заявил Садыр Жапаров журналистам.

По словам киргизского президента, для предотвращения обхода западных санкций, правительство страны разрешило работать с российским рублем только государственному банку «Керемет банк», при этом все операции, как подчеркнул он, контролируются государством.

Садыр Жапаров рассказал, что власти Киргизии предлагали США провести независимый аудит их подозрений, но получили отказ. По его словам, властям известно, откуда исходит информация, на основании которой были введены западные санкции. «Мы хорошо знаем, откуда эти данные. Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда (в США и Великобританию — Ъ) анонимную ложную информацию», — заявил он.

Президент Киргизии напомнил, что сами западные страны «продолжают вести торговлю с Россией», и подчеркнул, что его страна также «вправе сотрудничать с Россией ради собственных нужд».

Ранее Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал прошедший на Аляске саммит президентов РФ и США важным шагом к снижению глобальной напряженности.

