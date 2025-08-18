Жапаров назвал саммит Путина и Трампа шагом к снижению глобальной напряженности

Президент Киргизии Садыр Жапаров в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал прошедший на Аляске саммит президентов России и США важным шагом к снижению глобальной напряженности. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского лидера по итогам беседы с российским коллегой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Садыр Жапаров отметил, что состоявшийся российско-американский саммит стал важным шагом к укреплению доверия и снижению глобальной напряженности,— говорится в сообщении пресс-службы Садыра Жапарова. — Он также подчеркнул, что кыргызская сторона убеждена, что достигнутый уровень взаимодействия между РФ и США создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования украинского кризиса».

В пресс-службе Кремля тем временем отметили, что господин Жапаров «выразил полную поддержку шагам, направленным на достижение долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины».

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа на в Анкоридже на Аляске. На 18 августа запланирована встреча американского президента с Владимиром Зеленским. Дональд Трамп допустил возможность организации трехстороннего саммита России, США и Украины, если переговоры пройдут успешно.

Подробнее о встрече на Аляске — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Анастасия Домбицкая