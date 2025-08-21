Орловский облсуд продлил арест Лежнева до конца ноября

Орловский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 24 ноября срока содержания под стражей советника губернатора Сергея Лежнева, обвиняемого в мошенничестве. Это следует из картотеки дел.

Господин Лежнев находится в СИЗО с конца мая прошлого года. Его задержали по уголовному делу о хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Позже в его отношении полиция возбудила еще несколько дел, касающихся мошенничества при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу и во время командировок Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР). Сам он вину не признает.

Как пишет издание «Орловские новости», чей корреспондент был на заседании по продлению Сергею Лежневу меры пресечения, в облсуде озвучили характеристику обвиняемого из СИЗО. Согласно документу, он неоднократно допускал нарушения установленного порядка содержания под стражей: курил в неположенном месте, нарушал изоляции между камерами и распорядок дня, препятствовал ведению надзора и закрывал камеру видеонаблюдения. Дисциплинарные взыскания в данный момент не сняты и не погашены.

Перед продлением ареста дело Сергея Лежнева прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов (губернатор Орловской области Андрей Клычков состоит в КПРФ — «Ъ-Черноземье»). Он заявил, что направил в Орел лучших юристов, которые разобрались в материалах против чиновника и решили, что они «придуманы».

Сергей Толмачев