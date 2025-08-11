Зюганов выступил в защиту обвиняемого в мошенничестве орловского чиновника Лежнева

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в интервью «Вести-Орел» прокомментировал уголовное дело советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, который уже больше года содержится под стражей по уголовным делам о мошенничестве.

По словам господина Зюганова, после задержания чиновника он прислал в Орел «лучших юристов»: «Разобрались — ни одного факта нет. Все придумано. И тот, кто носит погоны, должен делать выводы. Обязаны работать на победу». Лидер КПРФ отметил также, что сейчас на орловской земле сидят «мерзкие бандеровцы», которым надо «подкрутить личную ответственность и дисциплину»: «А чем обертывается воровство — на границе видно. Некоторые подгребли, миллиарды украли...».

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев находится в СИЗО с конца мая прошлого года. Тогда он был задержан региональным управлением МВД по обвинению в хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 млн руб. при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу, махинациях с отчетными документами о командировках Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР). Также советнику вменяют хищение у девяти коммерческих организаций более 11 млн руб., выделенных в качестве благотворительной помощи на развитие инфраструктуры и благоустройства Орла и Орловской области в региональный фонд поддержки инфраструктуры.

Подробнее о деле Сергея Лежнева — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев