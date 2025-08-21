Воронежское облправительство ищет поставщиков автобусов за 930 млн

Министерство промышленности и транспорта Воронежской области разместило три электронных аукциона на поставку автобусов. Суммарная стоимость контрактов — 930 млн руб., следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

В рамках одного контракта победителю предстоит осуществить поставку десяти автобусов особо большого класса (ОБК), второй договор подразумевает закупку 25 машин большого класса (БК), еще десять БК поставят в рамках третьего. Минимальная стоимость — 285,3 млн руб., 460,6 млн руб. и 184,2 млн руб. соответственно. Во всех случаях необходимо будет поставить низкопольные автобусы с газовыми двигателями и коробками «автомат». Салон должен быть в пожаробезопасном декоративном пластике, с системой предотвращения зажатия пассажиров дверьми. У большого класса необходимы три двустворчатые двери, у очень большого – четыре. В требования к оборудованию включено наличие автоматической системы пожаротушения.

Заявки принимаются до 28 августа для первого и третьего аукциона и до 5 сентября для второго, победителей объявят 1 и 9 сентября соответственно.

Вчера в Воронеж доставили тестовый электробус ЛиАЗ-6274, который будет в режиме обкатки работать на нескольких маршрутах общественного транспорта в областном центре

Ульяна Ларионова