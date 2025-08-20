В Воронеж доставили первый электробус

Тестовый электробус ЛиАЗ-6274 доставили в Воронеж. Он будет в режиме обкатки работать на нескольких маршрутах общественного транспорта в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тестовый электробус ЛиАЗ-6274

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Тестовый электробус ЛиАЗ-6274

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Транспортное средство на три месяца предоставила группа ГАЗ, а белорусское ОАО «Белсельэлектросетьстрой» установило на базе Воронежского пассажирского автотранспортного предприятия №3 (ВПАТП-3) зарядную станцию. На ней электробус будет заряжаться по ночам.

До конца 2025 года в Воронеж ожидается поставка еще двух отечественных электробусов, которые тоже будут эксплуатироваться в тестовом режиме. Как отметили в облправительстве, по поручению губернатора Александра Гусева продолжаются переговоры с белорусскими производителями. В случае успешного тестирования нового вида транспорта в 2026 году будет осуществлена его полноценная закупка.

Ранее сообщалось о планах мэрии Воронежа закупить 345 автобусов разных классов.

Кабира Гасанова