«Трансформация в новое пространство»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об известных гостиницах, которые переделали в арт-пространство или жилой дом.

«Это не свадебный торт, а макет будущего квартала Louis Vuitton на Родео-драйв», — как пошутил один из блогеров. LVMH намерен открыть флагманский магазин Louis Vuitton площадью более 4 тыс. кв. м по адресу 458 Rodeo Drive. Трехэтажное здание с магазинами, ресторанами и выставочным пространством. Говорить об этом начали еще в мае и обсуждают до сих пор, как интерьеры освоит Питер Марино и сможет ли в 2029-м поучаствовать в церемонии открытия архитектор Френк Гери, которому уже 96 лет.

Что интересно, квартал Louis Vuitton решили строить через два года после того, как предложенный ранее проект отеля Cheval Blanc на этом месте потерпел крах, и владеющая брендом LVMH решила реализовать «план Б».

Давайте по случаю вспомним пару проектов, когда бывший отель трансформировался в новое интересное пространство. Некогда первым в Бангкоке люксовым отелем был нынешний The House on Sathorn. Тогда он был известен как Hotel Royal и принадлежал итальянской бизнес-вумен. Отель находился тут с начала ХХ века до его середины, а потом долгое время тут было советское и российское посольство. А вот уже с 2000-х место превратилось в пространство с рестораном, баром, площадками для мероприятий, а последние два года еще и с арт-галереей.

Веяние последних лет, связанное с пандемией, — превращение отельных проектов в жилые дома. Такая участь по очевидным причинам постигла ряд объектов, один из ярких дизайн-примеров — дом Lighthouse Tokyo в районе Синдзюку. Его студия YSLA Architects проектировала как отель, но начался COVID-19. Так, зону ресепшн преобразовали в коворкинг для жильцов, а балконам придумали новое значение: один оставили для отдыха, а второй преобразовали в пространство для хозяйственных нужд. Получилось очень симпатично.

Анна Минакова