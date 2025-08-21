Минобороны подтвердило назначение Никифорова командующим группировкой «Север»

Командующим группировкой войск «Север» вместо генерал-полковника Александра Лапина назначили генерал-полковника Евгения Никифорова. Это следует из сообщения Минобороны. Информация о кадровых перестановках появилась в Telegram-каналах в начале месяца.

Евгений Никифоров

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Евгений Никифоров

Господин Никифоров доложил министру обороны Андрею Белоусову об оснащении подразделений группировки современным вооружением. Главе Минобороны также рассказали о текущей обстановке на поле боя и представили ему новые разработки. Господин Белоусов поблагодарил командиров подразделений за службу. Отличившимся министр вручил государственные награды.

В июне — октябре 2021 господин Никифоров командовал группировкой войск ВС РФ в Сирии. До 2024 года командовал Западным военным округом, пока тот не был расформирован и преобразован в Ленинградский и Московский военные округа. 8 августа о назначении генерала на должность командующего сообщали военкоры, однако официального подтверждения этому не было.