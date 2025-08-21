Крупнейший в США ритейлер Walmart отчитался лучше конкурентов, но хуже прогнозов

Выручка Walmart по итогам второго квартала 2025 финансового года (завершился 1 августа) выросла на 4,8% — до $177,4 млрд. Сопоставимые продажи ритейлера в США выросли на 4,6%, следует из отчета компании.

Дела у Walmart оказались заметно лучше, чем у многих его конкурентов. Ранее на этой неделе розничные сети Home Depot и Lowe’s, занимающиеся продажей товаров для дома, сообщили о росте сопоставимых продаж примерно на 1% в последнем квартале, а Target и вовсе отчитался о падении продаж на 1,9%. Единственным крупным ритейлером, отчитавшимся удачнее Walmart, оказался Amazon: его продажи выросли на 13%.

Тем не менее операционная прибыль Walmart сократилась по сравнению с прошлым годом на $0,7 млрд (–8,2%). Компания объясняет это судебными издержками и расходами на реструктуризацию бизнеса. К тому же выручка в пересчете на акцию составила у компании $0,68, тогда как аналитики ожидали $0,73. В результате котировки акций ритейлера на внебиржевых торгах снижаются на 4%.

Кирилл Сарханянц