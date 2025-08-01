Прибыль Amazon выросла на 34%

Выручка корпорации Amazon во втором квартале выросла на 13%, составив $167,7 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 34%, до $18,2 млрд. Хороший рост показало и одно из самых перспективных подразделений компании — облачный сервис Amazon Web Services (AWS). Его квартальная выручка выросла на 17,5%, достигнув $30,9 млрд.

Тем не менее отчетность разочаровала инвесторов: акции компании упали на внебиржевых торгах на 7,7%. В частности, инвесторам, похоже, не понравился прогноз Amazon о том, что ее операционная прибыль в текущем квартале составит от $15,5 млрд до $20,5 млрд. Нижняя граница диапазона существенно хуже прогноза аналитиков, ожидавших операционную прибыль в $19,4 млрд. Темпы роста выручки AWS также могут быть недостаточно существенными с точки зрения акционеров.

По мнению экспертов, снижение акций компании при хороших квартальных результатах отражает общее беспокойство инвесторов по поводу показателей Amazon в ближайшем будущем. Как отмечает The Wall Street Journal, инвесторов, в частности, беспокоит менее активное, чем у некоторых других технологических корпораций, развитие в сфере искусственного интеллекта.

Яна Рождественская