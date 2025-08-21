Ученые из Великобритании и США: в Арктике замедлилось таяние льда

Исследователи установили, что за последние 20 лет таяние морских льдов в Арктике значительно замедлилось. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на новый доклад ученых из Колумбийского (США) и Эксетерского (Великобритания) университетов, опубликованный в специализированном научном издании Geophysical Research Letters.

Авторы доклада обобщили данные о состоянии морского льда в Арктике с 1979 года по настоящее время и пришли к «неожиданным», как говорится в документе, выводам. С 2005 года сокращение площади морского льда, как утверждают ученые, в Арктике «существенно замедлилось», несмотря на «продолжающийся рост выбросов парниковых газов» и «стремительный рост глобальной температуры, достигший рекордных значений за последние несколько лет».

По мнению исследователей, причиной тому могут быть естественные изменения климата и океанических течений в Атлантическом и Тихом океанах. Они прогнозируют, что такое состояние будет продолжаться еще 5–10 лет, после чего таяние льдов под воздействием антропогенных факторов вновь ускорится. При этом руководитель исследования в Эксетерском университете Марк Инглэнд допустил, что наблюдаемое сейчас замедление сокращения площади морского льда повторится еще несколько раз за предстоящее столетие.

Ранее вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил провести в России Год Арктики в 2027 году. Соответствующее поручение он дал Министерству развития Дальнего Востока и Арктики.

Анэль Кабигазы