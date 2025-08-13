Трутнев предложил провести Год Арктики в России в 2027 году

Вице-премьер РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил провести в России Год Арктики в 2027 году. Соответствующее поручение он дал Министерству развития Дальнего Востока и Арктики, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо на имя главы министерства Алексея Чекункова от 20 июня.

Одновременно с этим господин Трутнев поручил до 15 августа представить предложения по месту проведения международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Как и Год Арктики, его планируется провести в 2027 году.

Идея проведения Года Арктики принадлежит студенческому экспедиционному корпусу «Команда Арктики», который обратился с ней к правительству в марте.

Ранее «Ведомости» сообщили об одобрении Минвостокразвития идеи объявить 2026 год Годом Арктики. Инициатива призвана укрепить позиции России как «мощной арктической державы».