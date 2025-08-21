Крымчанку приговорили к 15 годам за госизмену и подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил крымчанку к 15 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, женщину задержали в Симферополе во время подготовки поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога». Во время обыска у нее дома изъяли самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны. Позже женщина призналась, что выполняла задание украинских спецслужб по нарушению военных перевозок в Крыму.

Против крымчанки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал ее виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора года.

Ранее в Севастополе по делу о госизмене к 12 годам в колонии приговорили мать и дочь Викторию и Александру Стрилец. Согласно материалам уголовного дела, они передавали фотографии и координаты российских военных объектов украинской разведке.

Александр Егоров, Симферополь