Армейцы приобрели еще одного южноамериканца, пятого за лето. Футбольную команду ЦСКА должен усилить защитник из Бразилии Жуан Витор, которого купили у клуба «Васко да Гама» за €5 млн. Всего ЦСКА потратил за летние трансферы €12 млн. Достаточная ли эта сумма, чтобы серьезно усилиться? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

На фоне тех сумм, которые еще совсем недавно тратили «Спартак» и «Зенит», скромные армейские €12 млн могли бы потеряться, если бы не одно но. Самые богатые клубы, несмотря на приобретения, получили немало проблем, а красно-синие стартовали в РПЛ очень бодро, и после аккуратных разговоров о тройке некоторые эксперты начали видеть армейцев ни много ни мало претендентами на чемпионство. Как, например комментатор Александр Аксенов: «Уже с новым главным тренером Фабио Челестини, который сменил на этом посту Марко Николича, получилась очень тренерская и хорошо играющая команда. Центр поля просто замечательный, где игру творят такие ребята, как Иван Обляков, Матвей Кисляк, а все остальные четко понимают свои функции. ЦСКА — претендент на чемпионство».

Правда, у ЦСКА есть одна проблема, о которой говорит даже наставник клуба Фабио Челестини, — им не хватает ротации состава. Так что покупки сейчас, это не просто желание потратить деньги, а то, что называется «производственная необходимость». И качественный центральный защитник Жоао Виктор за относительно скромные по футбольным меркам €5 млн — очень достойное приобретение. Особенно если учесть, что ему 27 лет, и он играл за «Коринтианс», «Бенфику» и «Нант».

Другой бразилец, Матеус Алвес, которого взяли накануне в линию полузащиты стоил €6 млн и уже показал себя в прошлые выходные в матче с «Динамо» во всей красе. Почему армейцы покупают качественных игроков, которые стазу подстраиваются под наши условия, а конкуренты платят больше и не всегда получают результат, “Ъ FM” объяснил футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Они хотят найти, а другие пытаются как можно больше истратить из бюджета и показывают таким образом якобы свою работу. Поверьте мне, можно бесплатно собрать команду, которая будет в шестерке точно».

Кроме того, ЦСКА по-настоящему повезло, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк: «Не было бы счастья, да несчастье помогло. То, что Николича отправили или сам убежал, чтобы как можно больше украсть — супер для ЦСКА. Сейчас тренер у них неплохой, как минимум работяга, который любит футбол, а не себя в футболе».

Теперь главные вопросы для болельщиков красно-синих: сможет ли команда пройти весь путь, играя так же ярко и результативно, а главное справится ли с той самой короткой скамейкой? Комментатор Олег Пирожков в этом почти не сомневается: «К ним подъезжают и подъезжают футболисты, и они все лиги еще успеют укрепить до закрытия трансферного окна, и потенциал этого состава достаточно хорош. Здесь нет "хрустальных" игроков в обойме, которые сегодня играют, а завтра поломаются на полгода».

Трансферное окно в РПЛ закрывается ближе к середине сентября. И время пошуметь на рынке у арамейцев есть. Например, ходят разговоры об аргентинском нападающим Фиорентины Лукасе Бельтране аж за €12 млн. Но даже если он в итоге не приедет в Россию, можно сделать вывод, что деньги у ЦСКА есть, и они готовы их платить за игроков серьезного уровня.

Владимир Осипов