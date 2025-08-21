«Два года тренировок позволили бывшему металлургу стать настоящим атлетом»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как француз принял решение переплыть Ла-Манш после несчастного случая.

Спортсмены с серьезными физическими недостатками порой совершают невозможное. История француза Филиппа Круазона — это яркое тому подтверждение. Изначально он даже не был спортсменом, а работал на металлургическом заводе. Жизнь Филиппа изменил несчастный случай: он получил удар током на крыше собственного дома, когда менял телевизионную антенну. После электрического разряда в 20 тыс. вольт от проводов линии ЛЭП, которые проходили рядом, Круазон выжил, но лишился рук и ног.

После того, как он пришел в себя в больнице, он увидел репортаж по телевизору о том, как спортсмены готовятся переплывать Ла-Манш. Именно тогда француз принял решение сделать то же самое. Его тренер потом рассказывал, что на первом занятии подопечный не мог преодолеть даже 50 м в бассейне. При этом ему было уже 40 лет. Но два года тренировок по пять-семь часов в день позволили бывшему металлургу стать настоящим атлетом. А финансовая помощь на уровне правительства страны дала Круазону возможность приобрести специальные протезы.

И вот в 2010 году теперь уже настоящий спортсмен, только без рук и ног, вышел на дистанцию. 32 км между Францией и Великобританией Филипп преодолел за 14 часов — на два часа быстрее, чем планировал. Казалось бы, цель достигнута. Но после этого спортсмен решился ни много ни мало на кругосветку. Он назвал ее «Плыть без границ». В итоге Филипп преодолел Красное море, несколько проливов на разных континентах, включая Гибралтарский и Берингов, где температура в тот момент не превышала четырех градусов. Его заплывы показали людям с ограниченными возможностями, что даже отсутствие рук и ног не повод сидеть на диване и жалеть себя.

Владимир Осипов