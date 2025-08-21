Что было нажито непосильным трудом

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

