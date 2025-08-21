Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Что было нажито непосильным трудом

Какое имущество обнаружили у Тимура Иванова

Изъято при обысках в апреле 2024 года

  • 1. 281 738 450 руб. наличными (частично конфискованы).
  • 2. $350 354 (32 685 155 руб. по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
  • 3. €191 500 (19 065 912 руб. по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
  • 4. 100 дирхам ОАЭ (2540 руб. по курсу ЦБ) наличными.
  • 5. 170 ювелирных изделий.
  • 6. 30 картин.
  • 7. 10 книг, представляющих культурную ценность.
  • 8. 26 единиц оружия.
  • 9. 44 единицы часов.

Деньги на банковских счетах

  • 1. 99 143,15 руб. в АО «Альфа-Банк».
  • 2. 2 255 982,41 руб. в ВТБ (конфискованы).
  • 3. 134 243,1 руб. в Сбербанке.

Деньги на банковских счетах бывшей супруги

  • 1. 5 914 267,35 руб. в ВТБ.
  • 2. 15 675,75 руб. в Сбербанке.

Дома, квартиры и нежилые строения

  • 1. Жилой дом площадью 344,8 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 8 805 777,83 руб. (конфискован).
  • 2. Жилой дом площадью 799,7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 31 974 796,04 руб.
  • 3. Жилое помещение площадью 317,2 кв. м на ул. Поварской в Москве кадастровой стоимостью 115 992 956,92 руб. (конфисковано).
  • 4. Нежилое помещение площадью 215 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 083 194,98 руб.
  • 5. Здание площадью 2617 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 110 527 975,26 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).
  • 6. Нежилое здание площадью 420,1 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 3 289 845,03 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).
  • 7. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 4,2 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 1 376 635,18 руб. (стоимость доли 65 214 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 8. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 32,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 9 312 745,43 руб. (стоимость доли 441 163 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 9. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 19,4 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 4 176 663,64 руб. (стоимость доли 197 857 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 10. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1,1 кв. в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 390 728,11 руб. (стоимость доли 18 510 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 11. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 357 244,54 руб. (стоимость доли 16 923 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 12. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 371,3 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 93 004 211,66 руб. (стоимость доли 4 405 790 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 13. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 38,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 10 940 378,42 руб. (стоимость доли 518 267 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 14. Нежилое помещение площадью 233,7 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 102 718 058,17 руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 15. Помещение площадью 646,5 кв. м в Чистом пер. Москвы кадастровой стоимостью 136 064 814,38 руб. (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).
  • 16. Помещение площадью 332 кв. м в Чистом пер. Москвы стоимостью 72 724 663,08 руб. (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).

Земельные участки

  • 1. Участок площадью 5000+/–619 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 6026,44 руб.
  • 2. Участок площадью 1500+/–27 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 191 828,25 руб.
  • 3. Участок площадью 4950+/–25 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 47 276 064 руб.
  • 4. Участок площадью 1160+/–8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 16 116 703,6 руб.
  • 5. Участок площадью 177+/–5 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 1 058 015,73 руб.
  • 6. Участок площадью 161+/–4 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 435 476,02 руб.
  • 7. Участок площадью 345+/–7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 933 162,9 руб.
  • 8. Участок площадью 341+/–6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 922 343,62 руб.
  • 9. Участок площадью 266+/–6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 719 382,12 руб.
  • 10. Участок площадью 1090+/–12 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 938 253,8 руб.
  • 11. Участок площадью 514+/–8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 6 090 591,6 руб.
  • 12. Участок площадью 16 700+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 960 564 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 13. Участок площадью 1313+/–13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 757 640,39 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 14. Участок площадью 1022+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 614 038,04 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 15. Участок площадью 1297+/–13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 748 407,91 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 16. Участок площадью 944+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 578 407,68 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 17. Участок площадью 959+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 587 598,48 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 18. Участок площадью 1105+/–12 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 657 331,35 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 19. Участок площадью 1837+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 994 423,21 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 20. Участок площадью 82 000+/–200 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 21 462 680 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 21. Участок площадью 16 700+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 960 564 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 22. Участок площадью 16 600+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 924 872 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
  • 23. Участок площадью 1811+/-15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 980 348,63 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 24. Участок площадью 892+/-10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 551 853,64 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 25. Участок площадью 1906+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 020 434,28 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 26. Участок площадью 3575+/–21 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 701 342,5 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 27. Участок площадью 875+/–10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 541 336,25 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 28. Участок площадью 1892+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 012 938,96 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).

Автомобили

  • 1. Mercedes-Benz 1938 года выпуска стоимостью 150 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 2. «Опель Адмирал» 1939 года выпуска стоимостью 6 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 3. «Паккард» 1942 года выпуска стоимостью 1 900 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 4. «Триумф 1800» 1948 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 5. ЗИС-110 1949 года выпуска стоимостью 150 000 руб.
  • 6. ГАЗ-12 1959 года выпуска стоимостью 180 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 7. ГАЗ-13 1967 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на водителя).
  • 8. ГАЗ 21УС 1969 года выпуска стоимостью 14 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 9. ВАЗ-2101 1973 года выпуска стоимостью 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 10. Jaguar 1968 года выпуска стоимостью 240 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 11. «Москвич-412» 1969 года выпуска стоимостью 70 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 12. ГАЗ-24 1977 года выпуска стоимостью 100 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 13. Chevrolet 1951 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 14. «Бентли Континенталь GТ» 2004 года выпуска стоимостью 3 500 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
  • 15. Mercedes-Benz G63 AMG 2012 года выпуска стоимостью 1 000 000 руб. (оформлен на водителя).
  • 16. «Роллс Ройс Ghost» 2013 года выпуска стоимостью 15 586 333 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 17.«Бентли Continental GT V8» 2014 года выпуска стоимостью 250 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 18. «Шевроле Субурбан» 2015 года выпуска стоимостью 7 000 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
  • 19. Mercedes-Benz V220D 4MATIC 2020 года выпуска стоимостью 6 172 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
  • 20.«Кадиллак Эскалейд» 2021 года выпуска стоимостью 9 679 000 руб. (оформлен на отца).
  • 21. Mercedes-Benz Sprinter 2021 года выпуска стоимостью 3 109 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 22. GMC Savana 2023 года выпуска стоимостью 14 900 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 23. Chevrolet Express 2023 года выпуска стоимостью 14 600 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).

Мотоциклы

  • 1. «Урал М72» 1953 года выпуска стоимостью 120 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 2. ИЖ-49 1953 года выпуска стоимостью 100 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 3. Harley Davidson FLHPI 2004 года выпуска стоимостью 450 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 4. Мотороллер и мотоколяска «Рено Twizy» 2015 года выпуска стоимостью 400 000 руб. (оформлены на ООО «Гермес-Техно»).
  • 5. Harley Davidson 2008 года выпуска стоимостью 455 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 6. Harley Davidson FLHRC 2008 года выпуска стоимостью 550 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 7. «Триумф Thunderbird storm ABS» 2012 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на отца).
  • 8. Harley Davidson FLHХ Street Glide 2013 года выпуска стоимостью 2 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 9. «Харлей-Девидсон XL1200CX» 2017 года выпуска стоимостью 1 170 000 руб.
  • 10. MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 2018 года выпуска стоимостью 2 695 820 руб. (оформлен на отца).
  • 11. Harley Davidson FLHTCUTG 2018 года выпуска стоимостью 1 800 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 12. «Хонда GL1800» 2018 года выпуска стоимостью 2 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 13. MV Agusta 2019 года выпуска стоимостью 3 850 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
  • 14. «Хонда СВ» 2020 года выпуска стоимостью 1 074 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).

Суда

  • 1. Маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577 стоимостью 3 260 000 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).

Акции

  • 1. 50% доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Русское Село» стоимостью 15 000 000 руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 2. 100% долей в уставном капитале ООО «Гринэнерджи» стоимостью 10 тыс. руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
  • 3. 1% доли стоимостью 650 тыс. руб. в уставном капитале ООО «Волжский берег» (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимур Иванов сдает активы».

Рекордные суммы денежных взысканий по коррупционным делам

В мае 2016 года 20 мая Южно-Сахалинский горсуд постановил конфисковать имущество бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его семьи на сумму в 1 млрд руб. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

В апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд руб. у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в коррупции. Сам экс-чиновник отрицает вину и называет свое преследование политическим. В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима

В сентябре 2019 года подмосковный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 млрд руб. Среди этого имущества было в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости, 4 автомобиля и 5 млрд руб. наличными. Чиновник был осужден за коррупционные и должностные преступления с целью хищения муниципальной собственности

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд руб.

20 октября 2020 года Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокураторы России и взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство посчитало незаконно полученным доходом, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов

В феврале 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». В ходе разбирательств было установлено, что, являясь народным избранником, Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики обжаловали решение суда

27 мая 2022 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации рекордной суммы в $750 млн у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Эти средства бизнесмены выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта

В мае 2016 года 20 мая Южно-Сахалинский горсуд постановил конфисковать имущество бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина и членов его семьи на сумму в 1 млрд руб. Экс-губернатор был арестован в марте 2015 года по подозрению в получении взятки на сумму $5,6 млн

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В декабре 2017 года суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления по борьбе с коррупцией МВД РФ Дмитрия Захарченко и его семьи. Стоимость имущества была оценена более чем в 9 млрд руб., 8 млрд из них — наличные. 10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 117 млн руб. по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В апреле 2019 года Красногорский городской суд изъял в доход государства имущество почти на 10,5 млрд руб. у бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Он был арестован 14 июня 2018 года по обвинению в коррупции. Сам экс-чиновник отрицает вину и называет свое преследование политическим. В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В сентябре 2019 года подмосковный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его близких на сумму 9 млрд руб. Среди этого имущества было в том числе 1,7 тыс. объектов недвижимости, 4 автомобиля и 5 млрд руб. наличными. Чиновник был осужден за коррупционные и должностные преступления с целью хищения муниципальной собственности

Фото: СК РФ по Московской области

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы изъял в пользу государства 6 млрд руб. у полковника ФСБ Кирилла Черкалина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и получении взятки в $850 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на сумму около 2,2 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

20 октября 2020 года Гагаринский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Генпрокураторы России и взыскал с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и подконтрольных ему компаний 32,5 млрд руб. Эти деньги надзорное ведомство посчитало незаконно полученным доходом, так как чиновник занимался бизнесом в обход установленных запретов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В феврале 2022 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры почти на 20 млрд руб. к бывшему депутату Госдумы от «Справедливой России» Сергею Петрову и основанной им группе компаний «Рольф». В ходе разбирательств было установлено, что, являясь народным избранником, Петров продолжил руководить деятельностью крупнейшего автодилера страны и получил доход в особо крупном размере от «запрещенной антикоррупционным законодательством деятельности». Ответчики обжаловали решение суда

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

27 мая 2022 года Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации рекордной суммы в $750 млн у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова. Эти средства бизнесмены выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

