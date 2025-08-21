Что было нажито непосильным трудом
Какое имущество обнаружили у Тимура Иванова
Изъято при обысках в апреле 2024 года
- 1. 281 738 450 руб. наличными (частично конфискованы).
- 2. $350 354 (32 685 155 руб. по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
- 3. €191 500 (19 065 912 руб. по курсу ЦБ) наличными (частично конфискованы).
- 4. 100 дирхам ОАЭ (2540 руб. по курсу ЦБ) наличными.
- 5. 170 ювелирных изделий.
- 6. 30 картин.
- 7. 10 книг, представляющих культурную ценность.
- 8. 26 единиц оружия.
- 9. 44 единицы часов.
Деньги на банковских счетах
- 1. 99 143,15 руб. в АО «Альфа-Банк».
- 2. 2 255 982,41 руб. в ВТБ (конфискованы).
- 3. 134 243,1 руб. в Сбербанке.
Деньги на банковских счетах бывшей супруги
- 1. 5 914 267,35 руб. в ВТБ.
- 2. 15 675,75 руб. в Сбербанке.
Дома, квартиры и нежилые строения
- 1. Жилой дом площадью 344,8 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 8 805 777,83 руб. (конфискован).
- 2. Жилой дом площадью 799,7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 31 974 796,04 руб.
- 3. Жилое помещение площадью 317,2 кв. м на ул. Поварской в Москве кадастровой стоимостью 115 992 956,92 руб. (конфисковано).
- 4. Нежилое помещение площадью 215 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 083 194,98 руб.
- 5. Здание площадью 2617 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 110 527 975,26 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).
- 6. Нежилое здание площадью 420,1 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 3 289 845,03 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).
- 7. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 4,2 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 1 376 635,18 руб. (стоимость доли 65 214 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 8. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 32,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 9 312 745,43 руб. (стоимость доли 441 163 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 9. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 19,4 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 4 176 663,64 руб. (стоимость доли 197 857 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 10. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1,1 кв. в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 390 728,11 руб. (стоимость доли 18 510 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 11. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 357 244,54 руб. (стоимость доли 16 923 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 12. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 371,3 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 93 004 211,66 руб. (стоимость доли 4 405 790 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 13. 233700/4933300 доли в общедолевом праве нежилого помещения площадью 38,1 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 10 940 378,42 руб. (стоимость доли 518 267 руб., оформлена на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 14. Нежилое помещение площадью 233,7 кв. м в 3-м Кадашевском пер. Москвы кадастровой стоимостью 102 718 058,17 руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 15. Помещение площадью 646,5 кв. м в Чистом пер. Москвы кадастровой стоимостью 136 064 814,38 руб. (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).
- 16. Помещение площадью 332 кв. м в Чистом пер. Москвы стоимостью 72 724 663,08 руб. (оформлено на ООО «Дворянское гнездо»).
Земельные участки
- 1. Участок площадью 5000+/–619 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 6026,44 руб.
- 2. Участок площадью 1500+/–27 кв. м в Лахденпохском районе Карелии кадастровой стоимостью 191 828,25 руб.
- 3. Участок площадью 4950+/–25 кв. м в п. Архангельское Московской области кадастровой стоимостью 47 276 064 руб.
- 4. Участок площадью 1160+/–8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 16 116 703,6 руб.
- 5. Участок площадью 177+/–5 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 1 058 015,73 руб.
- 6. Участок площадью 161+/–4 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 435 476,02 руб.
- 7. Участок площадью 345+/–7 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 933 162,9 руб.
- 8. Участок площадью 341+/–6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 922 343,62 руб.
- 9. Участок площадью 266+/–6 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 719 382,12 руб.
- 10. Участок площадью 1090+/–12 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 2 938 253,8 руб.
- 11. Участок площадью 514+/–8 кв. м в д. Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 6 090 591,6 руб.
- 12. Участок площадью 16 700+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 960 564 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 13. Участок площадью 1313+/–13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 757 640,39 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 14. Участок площадью 1022+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 614 038,04 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 15. Участок площадью 1297+/–13 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 748 407,91 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 16. Участок площадью 944+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 578 407,68 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 17. Участок площадью 959+/–11 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 587 598,48 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 18. Участок площадью 1105+/–12 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 657 331,35 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 19. Участок площадью 1837+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 994 423,21 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 20. Участок площадью 82 000+/–200 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 21 462 680 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 21. Участок площадью 16 700+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 960 564 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 22. Участок площадью 16 600+/–90 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 5 924 872 руб. (оформлен на ООО «Волжский берег»).
- 23. Участок площадью 1811+/-15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 980 348,63 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 24. Участок площадью 892+/-10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 551 853,64 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 25. Участок площадью 1906+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 020 434,28 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 26. Участок площадью 3575+/–21 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 701 342,5 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 27. Участок площадью 875+/–10 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 541 336,25 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 28. Участок площадью 1892+/–15 кв. м в Калязинском районе Тверской области кадастровой стоимостью 1 012 938,96 руб. (оформлен на гендиректора ООО «Волжский берег»).
Автомобили
- 1. Mercedes-Benz 1938 года выпуска стоимостью 150 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 2. «Опель Адмирал» 1939 года выпуска стоимостью 6 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 3. «Паккард» 1942 года выпуска стоимостью 1 900 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 4. «Триумф 1800» 1948 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 5. ЗИС-110 1949 года выпуска стоимостью 150 000 руб.
- 6. ГАЗ-12 1959 года выпуска стоимостью 180 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 7. ГАЗ-13 1967 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на водителя).
- 8. ГАЗ 21УС 1969 года выпуска стоимостью 14 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 9. ВАЗ-2101 1973 года выпуска стоимостью 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 10. Jaguar 1968 года выпуска стоимостью 240 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 11. «Москвич-412» 1969 года выпуска стоимостью 70 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 12. ГАЗ-24 1977 года выпуска стоимостью 100 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 13. Chevrolet 1951 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 14. «Бентли Континенталь GТ» 2004 года выпуска стоимостью 3 500 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
- 15. Mercedes-Benz G63 AMG 2012 года выпуска стоимостью 1 000 000 руб. (оформлен на водителя).
- 16. «Роллс Ройс Ghost» 2013 года выпуска стоимостью 15 586 333 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 17.«Бентли Continental GT V8» 2014 года выпуска стоимостью 250 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 18. «Шевроле Субурбан» 2015 года выпуска стоимостью 7 000 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
- 19. Mercedes-Benz V220D 4MATIC 2020 года выпуска стоимостью 6 172 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
- 20.«Кадиллак Эскалейд» 2021 года выпуска стоимостью 9 679 000 руб. (оформлен на отца).
- 21. Mercedes-Benz Sprinter 2021 года выпуска стоимостью 3 109 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 22. GMC Savana 2023 года выпуска стоимостью 14 900 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 23. Chevrolet Express 2023 года выпуска стоимостью 14 600 000 руб. (оформлен на бывшую супругу).
Мотоциклы
- 1. «Урал М72» 1953 года выпуска стоимостью 120 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 2. ИЖ-49 1953 года выпуска стоимостью 100 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 3. Harley Davidson FLHPI 2004 года выпуска стоимостью 450 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 4. Мотороллер и мотоколяска «Рено Twizy» 2015 года выпуска стоимостью 400 000 руб. (оформлены на ООО «Гермес-Техно»).
- 5. Harley Davidson 2008 года выпуска стоимостью 455 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 6. Harley Davidson FLHRC 2008 года выпуска стоимостью 550 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 7. «Триумф Thunderbird storm ABS» 2012 года выпуска стоимостью 200 000 руб. (оформлен на отца).
- 8. Harley Davidson FLHХ Street Glide 2013 года выпуска стоимостью 2 200 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 9. «Харлей-Девидсон XL1200CX» 2017 года выпуска стоимостью 1 170 000 руб.
- 10. MV Agusta Brutale 800 dragster RVS 1 2018 года выпуска стоимостью 2 695 820 руб. (оформлен на отца).
- 11. Harley Davidson FLHTCUTG 2018 года выпуска стоимостью 1 800 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 12. «Хонда GL1800» 2018 года выпуска стоимостью 2 500 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 13. MV Agusta 2019 года выпуска стоимостью 3 850 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
- 14. «Хонда СВ» 2020 года выпуска стоимостью 1 074 000 руб. (оформлен на ООО «Гермес-Техно»).
Суда
- 1. Маломерное моторное судно марки Aluma Storm модели 577 стоимостью 3 260 000 руб. (оформлено на ООО «Волжский берег»).
Акции
- 1. 50% доли в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Русское Село» стоимостью 15 000 000 руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 2. 100% долей в уставном капитале ООО «Гринэнерджи» стоимостью 10 тыс. руб. (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
- 3. 1% доли стоимостью 650 тыс. руб. в уставном капитале ООО «Волжский берег» (оформлено на гендиректора ООО «Волжский берег»).
