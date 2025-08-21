Лукашенко хочет обсудить с Путиным модернизацию совместного производства ракет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным план модернизации ракетного производства. Об этом сообщает «БелТА».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я посоветуюсь с президентом России... интересны ли Российской Федерации будут наши предложения», — сказал Александр Лукашенко. Он хочет поговорить о дальнейших шагах «по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза». Президент добавил, что следует принимать во внимание пока что небольшой опыт Белоруссии в ракетостроении, который формировался в том числе при поддержке России. Также Александр Лукашенко отметил, что западные страны увеличивают военные расходы. В связи с этим Белоруссия вынуждена уделять пристальное внимание вопросам обороны страны, в том числе в рамках союза с Россией.

Секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович ранее сообщил, что в стране сейчас рассматривают вопрос возможной интеграции технологий российского «Орешника» «в какие-то ракеты совместные».