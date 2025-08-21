Белоруссия хочет внедрить технологии «Орешника» и сделать «Полонез» ядерным

Секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что ракетный комплекс «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитно-ракетный комплекс «Полонез»

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости Зенитно-ракетный комплекс «Полонез»

«Любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками»,— сказал господин Вольфович после совещания по ракетному производству (цитата по «БелТА»).

Он добавил, что также рассматривается вопрос, «как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные».

Ракетный комплекс «Полонез» используется белорусской армией с 2016 года. Он поражает цели на расстоянии до 300 км. Боевые машины могут использоваться как в составе подразделения, так и самостоятельно. В состав модуля входят две пусковые установки, каждая из которых несет на себе 8 ракет класса «земля-земля». Для подготовки к пускам необходимо всего 10 минут.