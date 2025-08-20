В Белгородской области ранены три мирных жителя и боец самообороны

В Белгородской области в течение дня фиксировались новые атаки БПЛА и обстрелы в шести муниципалитетах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранены три мирных жителя и боец самообороны, повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, линии электропередачи и газопровод.

В Валуйском округе было атаковано село Борки, в результате ранен боец самообороны. Его госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу, после оказания помощи он продолжит лечение амбулаторно. В селе Долгое БПЛА повредил линию электропередачи. В Кукуевке пострадало помещение фермерского хозяйства, а в Уразово — ограждение жилого дома.

В Шебекинском округе в городе Шебекино дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал мирный житель. Ему оказали первую помощь. Мужчину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями рук, спины и ног доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один БПЛА сдетонировал на парковке предприятия, повреждены семь машин. В Новой Таволжанке, Муроме и Червоной Дибровке отмечены разрушения жилых и коммерческих объектов, в том числе шести частных домов и газопровода.

В Грайворонском округе FPV-дрон поразил автомобиль в селе Новостроевка-Первая, ранен водитель. Мужчину с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки, рук и ног, а также с минно-взрывной травмой доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

В Белгородском районе под удар попало село Бочковка. БПЛА атаковал частный дом, ранение живота получил находившийся внутри мужчина. Его доставили в областную клиническую больницу.

В других районах также зафиксированы удары, но без пострадавших. В Борисовском районе совершены атаки на частные дома в селах Байцуры и Грузское: пробита крыша, повреждены окна и фасады. На хуторе Криничное Волоконовского района FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль.

UPD: в 20:55 губернатор сообщил о еще двух пострадавших. На участке автодороги Колотиловка — Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Раненых доставили в Краснояружскую ЦРБ. Мужчине диагностировали баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался. Женщину с ушибом поясничной области бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Анна Швечикова