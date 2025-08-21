Федерация альпинизма: спасти альпинистку на пике Победы будет практически невозможно

Спасателям будет крайне сложно помочь застрявшей в районе пика Победы российской альпинистке Наталье Наговициной. Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин в разговоре с ТАСС.

По его словам, спасение «практически невозможно» из-за трехкилометрового гребня и разреженности воздуха, которая не позволяет вертолетам подобраться к ней. Господин Пятницин добавил, что Наговицина была «не подготовлена к такому маршруту», что является позицией федерации.

Операцией по эвакуации занимается Минобороны Киргизии. За альпинисткой была отправлена группа спасателей, которым, по приблизительным расчетам, потребуется 2-3 дня, чтобы добраться до нее.

Пик Победы, высотой 7439 м, является самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.