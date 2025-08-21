В Минводах подключили 60 камер видеонаблюдения
К городской системе видеонаблюдения Минеральных Вод подключили более 60 камер. Об этом сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.
Фото: администрация Минераловодского округа
К системе «Безопасный город» подключены 23 камеры на улице Советской от пересечения с проспектом 22-го Партсъезда до улицы Терешковой вдоль велопешеходной зоны к серверу. Еще 44 системы наблюдения установлены в городском парке.
Кроме этого, к серверу подключат 25 видеокамер на площади мемориала «Вечная Слава» и 11 камер в сквере «Надежда».
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что к розыску людей на улицах Кисловодска подключат видеоаналитику на базе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть уже обрабатывает видеопотоки с 400 камер города.
ИИ способен находить без вести пропавших людей. Для этого нейросеть использует видеопотоки с городских камер и входит в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».