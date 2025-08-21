В Минводах подключили 60 камер видеонаблюдения

К городской системе видеонаблюдения Минеральных Вод подключили более 60 камер. Об этом сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Минераловодского округа Фото: администрация Минераловодского округа

К системе «Безопасный город» подключены 23 камеры на улице Советской от пересечения с проспектом 22-го Партсъезда до улицы Терешковой вдоль велопешеходной зоны к серверу. Еще 44 системы наблюдения установлены в городском парке.

Кроме этого, к серверу подключат 25 видеокамер на площади мемориала «Вечная Слава» и 11 камер в сквере «Надежда».

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что к розыску людей на улицах Кисловодска подключат видеоаналитику на базе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть уже обрабатывает видеопотоки с 400 камер города.

ИИ способен находить без вести пропавших людей. Для этого нейросеть использует видеопотоки с городских камер и входит в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Наталья Белоштейн