В Кисловодске ИИ займется розыском людей

К розыску людей на улицах Кисловодска подключат видеоаналитику на базе искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть уже обрабатывает видеопотоки с 400 камер города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы компании-разработчика NtechLab (технологический партнер госкорпорации «Ростех»).

Кроме розыска правонарушителей, ИИ способен находить без вести пропавших людей. Для этого нейросеть использует видеопотоки с городских камер и входит в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что на установку 60 камер фото- и видеофиксации в Ставрополе выделили более 28 млн руб. Данные с камер передаются в правоохранительные органы, что уже позволило раскрыть более 160 правонарушений.

Наталья Белоштейн