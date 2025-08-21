Челябинский облсуд продлил арест экс-работникам Сбера по обвинению во взятках

Челябинский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему исполнительному директору Челябинского отделения ПАО «Сбербанк» Роману Лихопуду и экс-менеджеру отдела по работе с корпоративными клиентами банка. Их обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигуранты пробудут в СИЗО до 25 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвокаты бывших сотрудников Сбера просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, например, домашний арест, запрет определенных действий или залог. Однако облсуд учел позицию прокурора и продлил срок содержания под стражей до трех месяцев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего исполнительного директора и менеджера банка задержали в июне сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР. Также под следствие попал руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов. По данным СКР, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025-го сотрудники банка получили от бизнесмена лично и через посредников 13,7 млн руб. за содействие в открытии невозобновляемой кредитной линии в на сумму более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги служащие скрыли негативную информацию о компании, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования.

Виталина Ярховска