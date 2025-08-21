Мишустин призвал формировать в городах Донбасса «новую городскую среду»

В регионах Донбасса и Новороссии необходимо восстанавливать инфраструктуру и одновременно формировать новую городскую среду. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Премьер подчеркнул, что новые регионы «проходят непростой путь», но местные жители «активно участвуют в изменении облика» населенных пунктов.

«Конечно, не менее важно и формирование там новой городской среды,— рассказал Михаил Мишустин (цитата по «РИА Новости»). — Ведем активную работу по вовлечению этих субъектов федерации в единое поле по всем сферам».

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договор о включении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Президент обещал, что на развитие новых территорий будут ежегодно выделять 1 трлн руб. По итогам 2024 года в новых регионах выросла собираемость налогов, рассказывал господин Путин.