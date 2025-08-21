Тамбовские власти завели каналы в мессенджере MAX

Губернатор Евгений Первышов и правительство Тамбовской области запустили каналы в российском мессенджере MAX. Об этом власти сообщили в Telegram.

Господин Первышов опубликовал первый пост в пятницу, 15 августа. Он назвал MAX «еще одной удобной площадкой для оперативного информирования жителей о важных событиях в Тамбовской области». Об открытии канала губернатор сообщил в Telegram. На его канал в MAX по данным на утро 21 августа подписаны 858 человек. В Telegram количество подписчиков главы региона составляет 15,6 тыс.

Правительство Тамбовской области запустило канал в MAX также в пятницу, 15 августа, и сообщило о планах выкладывать «проверенную и актуальную информацию». Об открытии еще одной площадки для взаимодействия с жителями региона власти рассказали в Telegram только в среду, 20 августа. На канал облправительства в MAX подписаны 120 человек. На Telegram-канал госоргана — 4,2 тыс.

Ранее воронежские власти также завели каналы в мессенджере MAX.

Кабира Гасанова