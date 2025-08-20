Воронежские власти завели каналы в мессенджере MAX

Губернатор Александр Гусев и правительство Воронежской области запустили каналы в российском мессенджере MAX. Об этом власти сообщили в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гусев сообщил, что он завел канал в MAX, в своем Telegram-канале во вторник, 19 августа. При этом первый пост о ходе восстановительных работ в дворцовом комплексе Ольденбургских был опубликован в его аккаунте MAX, в четверг, 14 августа.

На канал губернатора в MAX по данным на утро 20 августа подписаны более 1 тыс. человек, в Telegram — 126,9 тыс.

Правительство Воронежской области также запустило канал в MAX 14 августа, хотя объявило об этом только 19 августа. Первый пост был о посещении господином Гусевым и сенатором Галиной Кареловой отделения Фонда пенсионного и социального страхования. В канале облправительства в MAX состоят 220 человек, тогда как в Telegram — 16,8 тыс.

Как отметил губернатор Гусев, «новая площадка позволит жителям региона получать достоверную информацию напрямую». Губернатор обещает «делиться важными новостями, актуальными сведениями о ситуации в области и эксклюзивными материалами».

Кабира Гасанова