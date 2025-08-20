Фура сбила 13-летнюю велосипедистку на трассе «Скандинавия»

Полиция проводит проверку по факту наезда грузовика на 13-летнюю велосипедистку на восьмом километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла накануне в 15:05. На подъезде к автомобильному пункту пропуска «Светогорск» 34-летний водитель грузовика «Скания» совершил наезд на 13-летнюю велосипедистку, которая, двигаясь по правой обочине, при неустановленных обстоятельствах оказалась на проезжей части. После столкновения фура опрокинулась кювет.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила дело после смерти 12-летнего велосипедиста из-за ДТП в Ленобласти.

Артемий Чулков