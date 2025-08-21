За сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов и ранили шесть человек

В минувшие сутки, в среду, 20 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области. Зафиксированы как минимум шесть обстрелов с применением 29 боеприпасов и 107 БПЛА. В результате пострадали шесть человек. Повреждения получили 14 частных домов и 17 транспортных средств. Это следует из сводки, опубликованной в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО ликвидированы два беспилотника. Последствий не зафиксировано.

В Белгородском районе по поселкам Майский и Октябрьский, селам Бочковка, Красный Хутор, Нечаевка и Петровка выпустили шесть БПЛА, из них четыре уничтожены. В Бочковке в результате удара БПЛА по частному дому пострадал мирный житель. Он проходит лечение в стационаре. В Нечаевке из-за атаки дрона огнем уничтожен частный дом.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Байцуры и Грузское подверглись атакам девяти БПЛА. В Грузском пострадали два частных дома, в селе Байцуры — частное домовладение, в поселке Борисовка — линия электропередачи (ЛЭП), частный дом и две надворные постройки.

В Валуйском округе поселки Дальний и Уразово, села Борки, Долгое и Кукуевка были обстреляны с применением семи снарядов и атакованы 16 БПЛА, шесть из которых уничтожены. При обстреле Борков пострадал боец самообороны. Он продолжает лечение на дому. Повреждения получили линия электропередачи (ЛЭП) и социальный объект. В Уразово пострадало ограждение частного дома, в Кукуевке — помещение на территории фермерского хозяйства и линия электропередачи (ЛЭП), в селе Долгое — линия электропередачи (ЛЭП), в поселке Дальний — автомобиль.

В Волоконовском районе атакованы беспилотниками хутора Екатериновка, Криничное и Шаховка. В хуторе Криничное поврежден легковой автомобиль.

В Грайворонском округе по городу Грайворону, поселку Горьковский, селам Безымено, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпустили четыре боеприпаса и ударили 14 беспилотников, два из которых сбиты. В селе Новостроевка-Первая из-за атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Он находится в тяжелом состоянии и проходит лечение в областной клинической больнице. Транспортное средство повреждено. Сегодня ночью в городе Грайвороне после сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены одна квартира в многоэтажке и автомобиль. В районе села Дунайка при выполнении служебных задач пострадали участник подразделения «Орлан» и боец самообороны. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы. Они будут продолжать лечение амбулаторно.

Над Губкинским округом ликвидировали три БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе поселки Задорожный, Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись пяти обстрелам 18 боеприпасами и атакам 17 беспилотников, один из которых подавлен. На участке автодороги Колотиловка — Репяховка на мине подорвался автомобиль — пострадали два мирных жителя. Один из них в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Второй продолжает лечение амбулаторно. Машина уничтожена огнем.

Город Новый Оскол атакован двумя беспилотниками. Повреждена железнодорожная цистерна предприятия, а также уничтожен огнем грузовой автомобиль.

В Ракитянском районе в селе Бобрава из-за удара БПЛА получило разрушения складское помещение.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка подверглись атакам 34 беспилотников, 21 из которых сбит. В городе Шебекино из-за атаки дрона на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Он госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Машина повреждена. Также в городе получили повреждения восемь транспортных средств. В селе Червона Дибровка пострадали коммерческий объект и оборудование, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Муром — газовая труба, две надворные постройки и шесть частных домов. Сегодня ночью в селе Новая Таволжанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника сгорели две ГАЗели, а также поврежден частный дом.

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 августа, в результате атак ВСУ по семи белгородским муниципалитетам пострадали два мирных жителя.

Кабира Гасанова