Чечня отправит гумпомощь в сектор Газа

Чечня направит в сектор Газа гуманитарную помощь для миллиона жителей анклава. По словам главы республики Рамзана Кадырова, поставки обеспечит Фонд имени Ахмата Кадырова. Президентом фонда является его мать Аймани Кадырова.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Жителям будет передано 50 тыс. порций готовой еды, 250 т риса, 200 т муки, 168 т сахара, 243 т макаронных изделий и 500 т воды»,— написал глава Чечни в Telegram-канале. В посте он отметил, что фонд был основан для помощи мусульманам по всему миру. Запланированная миссия в Газе станет «одной из крупнейших в истории» организации.

В начале августа Рамзан Кадыров объявил о сборе пожертвований для помощи жителям сектора Газа. Сборы открыли в благотворительных фондах «Хайра», «Даймохк» и «Аюб». Ответственным по этому вопросу он назначил своего 17-летнего сына, главу Совбеза республики Адама Кадырова.