Президент Чехии допустил отправку чешских миротворцев на Украину

Президент Чехии Петр Павел заявил, что, если европейские страны направят миротворческую миссию на Украину, чешские военнослужащие должны принять в этом участие. Он объяснил свою позицию тем, что Чехия поддерживала украинскую сторону и активно участвовала в процессе мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

По словам чешского лидера, формат участия зависит от того, как в итоговом соглашении будет выглядеть план по гарантиям безопасности. «Есть идея создания демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения, независимо от того, какая будет достигнута договоренность. Такая зона будет находиться под не только техническим, но и физическим наблюдением. Вероятно, также будет развернута некоторая часть международных сил»,— предположил Петр Павел в интервью чешскому агентству CTK.

Чешское Минобороны уточнило, что Прага могла бы участвовать в обучении украинских солдат или помогать в разминировании. Непосредственное размещение чешских солдат в качестве миротворцев потребует одобрения правительства и обеих палат парламента.

Европейские страны в ближайшее время планируют разработать план по гарантиям безопасности, предполагающий поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Несколько европейских стран, включая Францию, Великобританию, ФРГ, Эстонию допустили отправку своих военнослужащих на Украину. Российская сторона считает, что гарантии безопасности не могут обеспечиваться без участия России.

