Объем контейнерных перевозок в России упал на 5% с начала года

Контейнерный рынок в России в январе—июле 2025 года сократился на 5,4% к тому же периоду 2024 года, до 3,657 млн TEU. Импорт сократился на 8%, до 1,516 млн TEU, при этом совокупный экспорт вырос на 6%, до 1,115 млн TEU. Наибольшее сокращение показали внутренние перевозки — на 15%, до 690 тыс. TEU, железнодорожный транзит снизился на 4%, до 336 тысяч TEU. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные FESCO.

В июле объем контейнерного рынка сократился на 9%, до 496 тыс. TEU по сравнению с прошлым годом. При этом, по сравнению с июнем текущего года, зафиксирован умеренный рост — на 1,3%.

Экспорт через сухопутные погранпереходы в Китай — самый динамичный среди всех направлений, подсчитали аналитики FESCO. Там наблюдается прирост в 15%. Экспортные отгрузки через порты Дальнего Востока выросли на 9% по сравнению с прошлом годом. Отгрузки через Новороссийск выросли на 2%, в портах Северо-Запада показатель снизился на 11%.

Объем импорта через порты Балтики и Новороссийска выросли на 7% по каждому направлению. Импортные контейнеропотоки через порты Дальнего Востока снизились на 21%.

Несмотря на падение показателей, аналитики ожидают, что контейнерный рынок останется на уровне прошлого года из-за возможного роста осенью. По прогнозам Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), объем железнодорожных перевозок контейнеров по итогам года составит 8 млн TEU против 7,9 млн TEU годом ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Контейнеры тормозят о спрос».