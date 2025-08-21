«Спартак» продлил контракт с лучшим снайпером клуба прошлого сезона КХЛ Ружичкой

Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о продлении соглашения с лучшим снайпером команды в прошлом сезоне — словацким форвардом Адамом Ружичкой. Контракт рассчитан на два года.

Адам Ружичка дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в прошлом сезоне. За «Спартак» он провел 77 матчей (включая регулярный чемпионат и play-off) и записал в свой актив 57 очков (33 гола+24 передачи). В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) словак выступал за «Калгари Флеймс» и «Аризона Койтис».

В прошлом сезоне «Спартак» дошел до второго раунда play-off КХЛ, где уступил уфимскому «Салавату Юлаеву». В июле столичный клуб продлил контракт с главным тренером Алексеем Жамновым.

Таисия Орлова