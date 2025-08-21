Влюбленная в пару

Турнир в смешанном разряде на US Open, проходивший в этом году по экспериментальным правилам до начала соревнований одиночников, завершился девятым триумфом, которого добилась на чемпионатах Большого шлема самая возрастная спортсменка в первой десятке парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) — 38-летняя итальянка Сара Эррани. Вместе со своим соотечественником Андреа Вавассори она победила в финале польку Игу Швёнтек и норвежца Каспера Рууда, защитив прошлогодний титул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые сроки, экспериментальный регламент и звездные соперники не помешали Саре Эррани и Андреа Вавассори отстоять чемпионский титул на US Open

В списке теннисисток, составляющих нынешнюю элиту женского парного разряда, Сара Эррани со своими девятью титулами на мейджорах, в том числе тремя в миксте, не является рекордсменкой. У чешки Катерины Синяковой таких побед 11 (10 в женской паре и 1 в миксте).

Однако нынешний триумф Эррани, которого она добилась вместе со своим постоянным партнером Андреа Вавассори, не только выделяется из общего ряда, но и дает повод говорить о ней как о спортсменке, которая еще до финиша своей карьеры оставила в теннисной истории очень яркий след.

Значимости второй подряд нью-йоркской победе итальянского дуэта добавляют сопутствовавшие ей обстоятельства. Напомним, что в этом году организаторы US Open передвинули микст на неделю одиночной квалификации и, за исключением финала, проводили его по укороченному регламенту — до четырех выигранных геймов в партии. Причем в сетку в основном вошли пары, состоявшие из звезд одиночного разряда. В итоге Эррани и Вавассори оказались единственным дуэтом, в котором оба игрока представляли собой классических парных специалистов. Более того, первоначально обязательное участие прошлогодних чемпионов не оговаривалось. Во всяком случае, в феврале, когда стало известно об американском эксперименте с микстом, место в списке участников Эррани и Вавассори никто не гарантировал, и неудивительно, что полгода назад они резко критиковали американский эксперимент.

В итоге же итальянцам удалось доказать свое преимущество над всеми соперниками. Сначала они победили американца Тейлора Фрица и Елену Рыбакина из Казахстана, затем — Андрея Рублева и чешку Каролину Мухову, в полуфинале прошли Даниэль Коллинз и Кристиана Харрисона из США, а в финале в упорнейшей борьбе сломили сопротивление польки Иги Швёнтек и норвежца Каспера Рууда — 6:3, 5:7, 10:6.

В награду чемпионы кроме престижного титула получили по $500 тыс.— весьма существенный для них гонорар. Эррани, на данный момент четвертая ракетка мира в паре, до этого за семь с половиной месяцев нынешнего сезона получила около $850 тыс. призовых, а заработок Вавассори, занимающего 11-е место в мужском парном рейтинге, составлял лишь $670 тыс. Интересно, что в прошлом году они заработали всего по $100 тыс., проведя в пяти матчах на кортах US Open 6 часов 3 минуты, а сейчас полный хронометраж четырех их встреч составил 3 часа 55 минут.

Для Эррани, которая в свое время входила в топ-10 одиночного рейтинга, в финалe Roland Garros 2012 года уступила Марии Шараповой, это знаковый успех. Соперничая в основном с теннисистками, которые иногда младше ее на 20 лет, она за последние два года завоевала уже пятый престижный титул.

В прошлом сезоне кроме победы в миксте в Нью-Йорке она добилась успеха на Roland Garros в женской паре с Джасмин Паолини, затем вместе с ней выиграла Олимпийские игры, одолев в финале россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, а в этом году в Париже на том же Открытом чемпионате Франции вместе с Вавассори стала лучшей в миксте.

«Эта победа — для всех парников, которые не смогли принять участие в нынешнем турнире»,— сказала итальянка, которая пока не собирается завершать свою карьеру. А ее партнер отметил, что «парный теннис сам по себе является отличным продуктом», и посоветовал организаторам на будущий год расширить сетку с 16 до 32 пар, чтобы в нее смогло попасть больше парных специалистов.

Что касается трех российских игроков, выступавших в миксте, то все они остановились на стадии четвертьфинала. Рублев и Мухова, прежде чем проиграть будущим чемпионам, победили американцев Райлли Опелку и Винус Уильямс, а Даниил Медведев и Мирра Андреева, обыграв сербов Новака Джоковича и Ольгу Данилович, уступили Джессике Пегуле и Джеку Дрейперу.

Евгений Федяков