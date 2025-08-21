Американскому матросу грозит пожизненное за шпионаж в пользу Китая

В среду жюри присяжных Сан-Диего (штат Калифорния) признало 25-летнего матроса ВМС США виновным в продаже военной информации китайским спецслужбам. Как сообщает BBC, Цзиньчао Вэй, натурализованный гражданин США, служил мотористом на борту десантного корабля USS Essex в Сан-Диего. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, Цзиньчао Вэй был завербован китайскими спецслужбами через соцсети в феврале 2022 года. В течение полутора лет он передавал им данные о корабле, на котором служил, о других кораблях ВМС США, в частности, присылая их фотографии. За информацию он успел получить около $12 тыс. Его задержали в августе 2023 года по обвинению в шпионаже.

В суде были представлены записи его телефонных разговоров, аудиосообщения и электронная переписка с китайским куратором. Одновременно с ним был арестован его сослуживец, старшина Вэньхэн Чжао, которого в 2024 году признали виновным в шпионаже в пользу Китая за передачу планов военно-морских учений в Тихом океане, оперативных приказов, а также чертежей радиолокационной станции на базе в Окинаве. Чжао был приговорен к 27 месяцам лишения свободы. Вынесение приговора для Вэя Цзиньчао назначено на 1 декабря.

Алена Миклашевская