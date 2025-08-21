ТАСС: школьникам из Подольска грозит 20 лет колонии за поджог на железной дороге

Три восьмиклассника из Подольска получили деньги от украинских спецслужб за поджог железнодорожной инфраструктуры, теперь подросткам грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом заявило агентство ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По версии следствия, школьники подожгли шкаф обогрева стрелочных переводов и повредили комплексную трансформаторную подстанцию. За это они получили $350, говорится в материалах дела. Причастность подростков к преступлению подтверждается свидетельскими показаниями и видеозаписями, которые следователи обнаружили в смартфонах подростков.

Уголовное дело расследуется по статье о теракте (по ч. 1 ст. 205 УК РФ). Адвокаты подозреваемых заявили, что подростки не стремились дестабилизировать деятельность органов власти. По словам юристов, школьники «в целом не отдавали отчет своим действиям в силу юного возраста».