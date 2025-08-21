Житель Краснодара из ревности «заказал» подругу своей бывшей жены

В Краснодарском крае сотрудники МВД задержали 34-летнего жителя краевой столицы. По данным полиции, он заказал убийство 20-летней подруги его жены. МВД называет мотивом ревность.

Согласно пресс-релизу ведомства, мужчина обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя убийства по найму. Тот согласился, после чего обратился в полицию. Оперативники организовали встречу посредника с заказчиком, в ходе которой подозреваемый передал 500 тыс. руб. в качестве задатка за убийство. В МВД сделали постановочные фото якобы с места убийства, на которых была запечатлена загримированная девушка. После получения фото заказчик передал знакомому еще 500 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33 (организатор преступления), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии СКР, обвиняемый «испытывал личную неприязнь к знакомой бывшей супруги». Мужчина считал, что она могла повлиять на принятие женой решения о разводе.

МВД также распространило видео, на котором показано задержание подозреваемого.